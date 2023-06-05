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14:56, 5 июня 2023Мир

Возмутивший ЕС китайский посол поставил под сомнение свободу слова во Франции

Возмутивший ЕС китайский посол Лу Шайе поставил под сомнение свободу слова во Франции
Лу Шайе. Архивное фото

Лу Шайе. Архивное фото. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Возмутивший страны Европейского союза (ЕС) посол Китая в Париже Лу Шайе поставил под сомнение свободу слова во Франции. Об этом сообщает South China Morning Post.

После своего комментария на французском телевидении об исторической принадлежности Крыма России и указания на отсутствие у стран бывшего СССР фактического статуса в рамках международного права дипломат заявил, что телеканал «нарушил журналистскую этику».

«Я думаю, что эти дебаты не о том, был ли я прав или неправ, а о том, есть ли свобода слова в публичных дебатах на телевидении», — сказал Лу Шайе.

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Посол отметил, что у него есть право выражать свои личные взгляды, которые не были «придуманы» и могут быть обсуждены, добавив, что новостной канал La Chaîne Info французской сети TF1 вместо этого «начал атаку» против него. «На следующий день после интервью они пригласили некоторых так называемых экспертов по Китаю в той же программе, чтобы критиковать и осуждать меня. Это очень недоброжелательно, не так ли? Они нарушили журналистскую этику», — подчеркнул дипломат.

Лу Шайе обратил внимание, что его личные взгляды не препятствуют официальным связям с бывшими советскими государствами и не противоречат дипломатической политике Пекина. «Некоторые люди сделали большое дело из ничего», — заключил он.

В апреле около 80 европейских парламентариев в письме призвали министра иностранных дел Франции Катрин Колонна объявить китайского посла в Париже Лу Шайе персоной нон грата из-за «отрицания суверенитета стран бывшего СССР».

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    Анжелика Бережная
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