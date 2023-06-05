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17:46, 5 июня 2023Бывший СССР

С фасада здания Россотрудничества в Кишиневе похитили российский флаг

Посольство РФ: с фасада здания Россотрудничества в Кишиневе похитили российский флаг

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

С фасада здания Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе похитили флаг России. Об этом в своем Telegram-канале сообщает посольство РФ в Молдавии.

В диппредставительстве уточнили, что инцидент случился 2 июня. Там также понадеялись, что молдавские власти предпримут «исчерпывающие меры», чтобы расследовать происшествие и привлечь к ответственности правонарушителей.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону дворник сорвал флаг России с поликлиники и попытался его сжечь. Действия мужчины попали на видео. Позднее выяснилось, что наличие флага на фасаде не устроило 57-летнего сотрудника медучреждения, перебравшего со спиртным посреди рабочего дня.

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    Георгий Нестеров
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