Россиянам назвали способы определить телефонного мошенника

Эксперт Пащенко: существует четыре способа определить, что звонит телефонный мошенник

Эксперт Григорий Пащенко рассказал россиянам, как определить телефонного мошенника. По его словам, информацию о гражданах злоумышленники получают чаще всего из попавших в сеть баз данных интернет-магазинов и курьерских служб, пишет радио Sputnik.

По словам Пащенко, важно не называть свое настоящее имя при оформлении покупок, тогда первые же слова позвонившего мошенника выдадут его. Злоумышленник может представиться родственником потенциальной жертвы и попросить денег.

«Допустим, база данных в сеть утекла, там был ваш настоящий номер телефона, но вы были там зарегистрированы как Иван Иванович Иванов. Соответственно, вам позвонили, назвали вас Иваном Ивановичем Ивановым, и вы тут же понимаете, что это мошенник», — объяснил эксперт.

Он посоветовал завести вторую SIM-карту, с помощью которой можно будет совершать покупки.

Звонок мошенника с чужого номера, который представился родственником, можно также раскрыть с помощью двух хитростей. Во-первых, Пащенко посоветовал повесить трубку и вбить указанный номер в поисковую систему. Далее нужно обратить внимание, какой результат будет выдан. Кроме того, можно попросить человека сделать видеозвонок.

Разоблачить злоумышленника можно и с помощью кодового слова. Самый простой способ — это договориться с близкими о каком-нибудь секретной фразе, посоветовал эксперт. Он назвал этот метод самым действенным. Ведь злоумышленник никогда не сможет назвать это слово.

«Например, договариваемся, что если попадаем в серьезную ситуацию, то наше кодовое слово будет такое-то. Причем выбрать надо такое слово, чтобы его легко было запомнить», — резюмировал Пащенко.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что раньше телефонные мошенники обманывали россиян с помощью фальшивых аватарок в мессенджерах или «копий» удостоверений. Сейчас они устанавливают контакт с гражданами через видеосвязь.

Злоумышленник по время звонка часто спрашивает данные карты, счетов, что грозит потерей средств. Юрист отметил, что подобный разговор возможен и через мессенджеры, а сотрудники правоохранительных органов и банков не используют этот вид связи с россиянами.