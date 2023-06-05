Россиянам объяснили желание хранить старые вещи

Психолог Колосова: хранение старых вещей считается психической нормой

Желание хранить старые вещи считается психической нормой. Так ведут себя люди не только в России, но и в других странах мира. Подобное желание в разговоре с News.ru объяснила доктор психологических наук Светлана Колосова.

«Это психическая норма, так делают не только в России, но и по всему миру. Во всем мире делают акцент на старых вещах, на антиквариате, ретростиле. Например, продают бабушкин фарфор, который стоит гораздо дороже, чем когда его бабушка покупала», — рассказала эксперт.

Специалист также уточнила, что активнее всего хранить старые вещи начинают люди после 40-50 лет. В этот период они начинают понимать, что их материальный достаток будет снижен, а в следующие десятилетия они не захотят следить за трендами.

Ранее организатор пространства Маруся Рябова рассказала о способах расхламить балкон. В таком случае поможет генеральная уборка и последующая грамотная переорганизация пространства.