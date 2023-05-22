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21:07, 22 мая 2023Забота о себе

Россиянам подсказали эффективные способы расхламить балкон

Организатор пространства Рябова призвала перестать использовать балкон в качестве кладовки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Расхламить балкон поможет генеральная уборка и последующая грамотная переорганизация пространства. Эффективные способы сделать лоджию функциональной профессиональный организатор пространства Маруся Рябова подсказала в беседе с изданием Life.

Специалистка призвала россиян перестать использовать балкон в качестве кладовки. Вместо этого его можно превратить в рабочий кабинет, место для отдыха или в игровую зону для детей и тем самым увеличить полезное пространство дома.

На самом деле хранение в этой части дома — тоже один из функционалов, который допустим. Почему нет? Вполне возможно с успехом совмещать и увеличение полезной площади, и удобную систему хранения. Но при условии не тащить туда все подряд

Маруся Рябовапрофессиональный организатор пространства

Чтобы грамотно оптимизировать пространство балкона, Рябова посоветовала соблюдать несколько правил. Первым делом, по ее мнению, необходимо полностью освободить пространство, чтобы оно осталось абсолютно пустым. Затем освободившуюся площадь необходимо убрать и вымыть все поверхности.

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Следующим шагом Рябова назвала сортировку всех хранившихся на лоджии вещей: часть из них следует выбросить, остальные разобрать, определив, какие действительно надо хранить дома, а какие — перенести в гараж или на дачу.

После разбора вещей на балконе надо организовать правильную систему хранения для них, а также оборудовать пространство для чтения, игр или работы, сообщила Рябова. Для этого потребуются лавочка с выдвижными ящиками или стеллаж с закрытыми полками или шкафы. Владельцам велосипедов следует организовать для них грамотные крепления, подытожила специалистка.

Ранее эксперт Ангелина Суркова назвала имеющиеся в каждом доме неочевидные пылесборники. По ее словам, огромное количество пыли и грязи собирают на себе вертикальные жалюзи и гардины. Это, в свою очередь, создает благоприятную среду для размножения бактерий и клещей.

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Наталья Обрядина
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