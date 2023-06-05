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17:25, 5 июня 2023Мир

США ввели санкции против семи россиян и магазина керамики

Минфин США ввел санкции против семи россиян и одного юрлица из России

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Минфин США расширил санкционный список, в который входят российские граждане, и включил туда еще семерых граждан РФ и одно юрлицо — предположительно, магазин керамики. Соответствующий перечень опубликован на сайте министерства.

Компания, против которой ввели санкции, — Perko Workshop Family, производящая керамику. На сайте Минфина уточняется, что он пытался дестабилизировать политическую обстановку в Молдавии.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза смягчили ряд ограничительных мер, которые войдут в 11-й пакет санкций. «Некоторое количество предложений, выдвинутых изначально Еврокомиссией, решили сделать менее категоричными», — писало Bloomberg без уточнения деталей.

Кроме того, в ЕС все еще обсуждается механизм, который может применяться в отношении третьих стран, помогающих России уклоняться от санкций.

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    Елизавета Наумова
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