США ввели санкции против семи россиян и магазина керамики

Минфин США ввел санкции против семи россиян и одного юрлица из России

Минфин США расширил санкционный список, в который входят российские граждане, и включил туда еще семерых граждан РФ и одно юрлицо — предположительно, магазин керамики. Соответствующий перечень опубликован на сайте министерства.

Компания, против которой ввели санкции, — Perko Workshop Family, производящая керамику. На сайте Минфина уточняется, что он пытался дестабилизировать политическую обстановку в Молдавии.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза смягчили ряд ограничительных мер, которые войдут в 11-й пакет санкций. «Некоторое количество предложений, выдвинутых изначально Еврокомиссией, решили сделать менее категоричными», — писало Bloomberg без уточнения деталей.

Кроме того, в ЕС все еще обсуждается механизм, который может применяться в отношении третьих стран, помогающих России уклоняться от санкций.