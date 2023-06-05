В ЕС назвали дату обсуждения 11-го пакета санкций против России

Постпреды стран ЕС обсудят введение 11-го пакета санкций против России 7 июня

Названа дата обсуждения 11-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку заседания постпредов блока.

Уточняется, что обсуждение состоится 7 июня. Представители стран объединения затронут тему введения экономических и персональных ограничений с целью подготовки к утверждению.

Известно, что заседание запланировано на 10 утра по местному времени (11.00 мск).

Ранее Евросоюз смягчил ряд ограничительных мер, которые войдут в 11 пакет санкций. В частности, объединение может пойти на частичную отмену предложения запретить перевозившим санкционные товары судам заходить в порты ЕС.