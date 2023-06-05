Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:04, 5 июня 2023Бывший СССР

ВСУ дважды за десять минут выпустили по ДНР противорадиолокационные ракеты США

СЦКК: ВСУ дважды за десять минут выпустили по ДНР противорадиолокационные ракеты HARM

Фото: Keystone Press Agency / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за десять минут выпустили по Донецкой народной республике (ДНР) американские противорадиолокационные ракеты производства США AGM-88 HARM. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram-канале.

Отмечается, что в 20:20 мск украинские военные выпустили одну ракету по Макеевке, до этого, в 20:10 — по Ворошиловскому району Донецка.

ВСУ нанесли удары этим типом вооружений впервые с 18 апреля. Также в направлении Горловки было выпущено семь снарядов калибра 152 миллиметра.

Мэр Макеевки Владислав Ключаров в своем Telegram-канале сообщил, что, по предварительным данным, погиб мирный житель 1961 года рождения в поселке Путь Ильича Кировского района города. Также получила ранения женщина.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ за последние двое суток дважды предпринимали попытку наступления на угледарском направлении, но понесли серьезные потери и были отброшены.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Украина заявила о начале контрнаступления. Где ВСУ нанесут основной удар и как российские войска готовятся его отражать?
    Стало известно о предотвращении высадки десанта ВСУ под Каховкой
    Российский военный рассказал об обстрелах Донецка ВСУ из «Градов»
    Белый дом выступил против эскалации военных действий на Украине
    На Западе заявили об ожидании контрнаступления ВСУ еще две недели назад
    Осужденный за шпионаж в пользу России экс-сотрудник ФБР умер в возрасте 79 лет
    В Харьковской области сообщили о разгерметизации аммиакопровода
    На форуме «Экология» обсудили приоритеты России в эпоху перемен
    Женщина влюбилась в чат-бота и вышла за него замуж
    ВСУ дважды за десять минут выпустили по ДНР противорадиолокационные ракеты США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.