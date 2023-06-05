ВСУ дважды за десять минут выпустили по ДНР противорадиолокационные ракеты США

СЦКК: ВСУ дважды за десять минут выпустили по ДНР противорадиолокационные ракеты HARM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за десять минут выпустили по Донецкой народной республике (ДНР) американские противорадиолокационные ракеты производства США AGM-88 HARM. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram-канале.

Отмечается, что в 20:20 мск украинские военные выпустили одну ракету по Макеевке, до этого, в 20:10 — по Ворошиловскому району Донецка.

ВСУ нанесли удары этим типом вооружений впервые с 18 апреля. Также в направлении Горловки было выпущено семь снарядов калибра 152 миллиметра.

Мэр Макеевки Владислав Ключаров в своем Telegram-канале сообщил, что, по предварительным данным, погиб мирный житель 1961 года рождения в поселке Путь Ильича Кировского района города. Также получила ранения женщина.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ за последние двое суток дважды предпринимали попытку наступления на угледарском направлении, но понесли серьезные потери и были отброшены.