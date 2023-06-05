В Волге выявили экстремальное превышение марганца

Глава Росприроднадзора Радионова: в Волге выявили превышение марганца более чем в 40 раз

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о превышении предельно допустимой концентрации марганца более чем в 40 раз в Волге и аммоний-ионов более чем в 50 раз в Дону. Ее цитирует РИА Новости.

Отмечается, что в прошлом году специалисты службы взяли 3,5 тысячи проб в крупных российских реках.

Анализ экологического состояния Дона также выявил превышение более чем в 20 раз — железа общего в устьевых участках впадающих в Дон малых рек.

С 20 апреля 2023 года Росприроднадзор проверяет состояние водных объектов России, включая Иртыш, Дон, Волгу, Обь, Ангару.

Ранее биолог Илья Долгов сообщил, что за последние 20-30 лет Москва-река существенно очистилась, в ее воды вернулись сомы, а также другие представители фауны и флоры. Он добавил, что обеспечить это удалось после того, как в столице были закрыты несколько заводов.