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20:29, 15 марта 2023Среда обитания

Биолог оценил качество воды в Москве-реке

Биолог Долгов: Москва-река стала чище, чем 20-30 лет назад

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

За последние 20-30 лет Москва-река существенно очистилась, в ее воды вернулись сомы, а также другие представители фауны и флоры. Об этом со ссылкой на комментарий ведущего телеканала «Живая Планета», биолога Ильи Долгова сообщает «Говорит Москва».

Специалист объяснил повышение качества воды в реке улучшением экологической обстановки. Он добавил, что обеспечить это удалось после того, как в столице были закрыты несколько заводов.

«В Москве потихоньку появляется все больше животных и растений. Городская среда улучшается. Производства в городе стало меньше. Вода в Москве-реке стала существенно чище, чем лет 20-30 назад. В Москву-реку сейчас возвращаются сомы, но это связано и с климатом. Когда-то они были, они могли уходить на юг, где потеплее», — оценил текущую ситуацию Долгов.

В 2022 году специалисты компании «Барьер» при оценке качества проб из источников в разных городах страны пришли к выводу, что качество воды в Москве оказалось несколько лучше, чем в Петербурге, — практически все исследуемые показатели, кроме концентрации солей, были в границах нормы. Специалисты связали подобное превышение с природными особенностями Москвы-реки — одним из главных источников пресной воды в столице, который нуждается в дополнительной очистке.

Полина Кислицына
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