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22:46, 5 июня 2023Бывший СССР

Экс-советник Кучмы прокомментировал наступление ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что ВСУ встретили четыре линии обороны российских войск

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин высказался о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик опубликован на его YouTube-канале.

Соскин прокомментировал наступление ВСУ и заявил, что украинские военные встретили тщательно подготовленные российские войска.

«Там четыре линии обороны, прострелен каждый сектор. <…> Беспилотники следят за пространством 24 часа в сутки, поэтому фактора внезапности там нет», — отметил он.

Соскин добавил, что после провала ВСУ в украинском информационном поле наступила тишина. По его словам, издания замалчивают масштабы потерь украинских военных.

Ранее ВСУ перешли в контрнаступление. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Она сообщила о попытках ведения наступательных действий на нескольких направлениях фронта и добавила, что их эпицентром станет направление Бахмута (украинское название Артемовска).

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