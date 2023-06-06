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17:34, 6 июня 2023Экономика

Китай приготовился обогнать Россию в торговле с ее соседом

Вице-премьер Казахстана: главным торговым партнером страны вместо России станет Китай

Фото: Aly Song / Reuters

В течение нескольких лет Китай обгонит Россию, заняв позицию главного торгового партнера Казахстана, рассказал Bloomberg вице-премьер и глава Минторговли республики Серик Жумангарин. Чиновник отметил, что к 2030 году объем торговли Казахстана с КНР превысит суммарный оборот со всеми странами Евросоюза.

Как напоминает агентство, Россия была крупнейшим торговым партнером Казахстана все время после распада СССР, но на фоне западных санкций Китай смог увеличить влияние в Центральной Азии. На недавней встрече с Си Цзиньпином президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил цель увеличить объем торговли с Китаем до 40 миллиардов долларов к 2030 году.

Казахстан уже начал поставлять зерно в Китай и ведет сейчас переговоры об экспорте мяса. По словам казахстанского министра, в дополнение к двум существующим железнодорожным терминалам, связывающим страны, строится еще один и готовятся планы по строительству четвертого.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в прошлом году китайско-казахстанская торговля выросла на треть, приблизившись к 24 миллиардам долларов, что на два миллиарда долларов меньше, чем объемы торговли с Россией. Те, в свою очередь, в 2022 году тоже выросли, но не так значительно. При этом для России и Казахстана такие показатели являются рекордными.

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    Дмитрий Воронин
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