Актриса Дженнифер Энистон показала седину в рекламе собственного бренда косметики LolaVie

Американская актриса Дженнифер Энистон показала седые волосы на камеру и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость записала видео, в котором прорекламировала новый продукт из линии собственного бренда косметики LolaVie. По словам звезды популярного телесериала «Друзья», несмываемое уходовое средство предназначено для уменьшения ломкости и восстановления имеющихся поврежденных прядей. На размещенных кадрах видно, что актриса одета в облегающие черные штаны и кофту, а верхняя часть ее волос собрана в хвост.

Поклонники восхитились естественным внешним видом Энистон, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал почти 200 тысяч просмотров. «Молодец, что не скрываешь седину. Она так освежает тебя», «Джен, твои волосы — просто шедевр», «Боже мой, нет, теперь и у нее седые волосы, но она все равно очень красивая», «Мы так гордимся тобой!», «Ты как всегда отлично выглядишь», — высказывались они.

В июне 2022 года Дженнифер Энистон раскрыла секрет питания для стройной фигуры. По словам актрисы, поддерживать тело в тонусе ей помогают перекусы в виде протеиновых батончиков и снэков. При этом звезда призналась, что она их перевозит в мини-холодильнике, который постоянно находится в ее машине.

