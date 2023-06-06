Турция заявила о готовности продолжать работу над зерновой сделкой

Турция заявила о готовности продолжать работу над решением проблем зерновой сделки с ООН

Турция ознакомлена с позицией России об отсутствии перспектив для продления зерновой сделки и заявила о готовности продолжать работу над решением проблем с ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с работой и переговорами по черноморской инициативе.

«Да, ознакомлены. Ситуация вокруг этой инициативы сложная, мы знаем о проблемах, продолжаем совместно с ООН работу, чтобы они [проблемы] были решены», — указал он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами констатировал отсутствие перспектив продления зерновой сделки.

«Проблемы упираются в односторонние ограничительные меры, в санкции, которые ввели против нас западные страны», — подчеркнул российский постпред при ООН. «Посмотрим, время еще есть», — добавил Небензя, отвечая на вопрос о возможности продления сделки после 17 июля.