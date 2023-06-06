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15:43, 6 июня 2023Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм назвала лучшую замену ботоксу

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм назвала массаж скребком гуаша заменой ботоксу
Эшли Грэм

Эшли Грэм. Фото: Yara Nardi / Reuters

Плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась секретами своей красоты в интервью Birdie. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

35-летняя манекенщица в разговоре с журналистами назвала скребок гуаша лучшей заменой уколам ботокса. По ее словам, регулярный массаж упомянутым изделием позволяет ей сохранять четкие черты лица и избавляться от отеков. «Вам не нужны филлеры, просто купите гуаша!» — подсказала знаменитость.

Собеседница добавила, что инструкцию по использованию скребка можно посмотреть в роликах на платформе TikTok или на страницах блогеров в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В апреле Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной в мире в 2023 году согласно американской версии мужского журнала Maxim. По словам журналистов, манекенщица стала «королевой форм».

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    Майя Пономаренко
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