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16:04, 6 июня 2023Путешествия

Пассажиры самолетов стали чаще курить и пить в воздухе

В IATA назвали самыми частыми нарушениями в самолетах курение и распитие алкоголя

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Самыми частыми нарушениями пассажиров на борту самолетов стали курение, игнорирование ремней безопасности, превышение норм ручной клади и употребление принесенного с собой алкоголя. Такой статистикой поделились в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), специалисты которой назвали подобное поведение недопустимым.

Согласно данным организации, количество инцидентов с непослушными авиапассажирами в воздухе в 2022 году увеличилось на 37 процентов по сравнению с 2021 годом. Чаще всего в прошлом году нарушители пренебрегали правилами безопасности, оскорбляли других пассажиров или членов экипажа и выпивали на борту. Случаи физического насилия остаются очень редкими, но и их количество увеличилось на 61 процент по сравнению с 2021 годом.

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«Ситуация, когда правила, действующие для всеобщей безопасности, не соблюдаются частью пассажиров, недопустима. Нет оправдания игнорированию инструкций экипажа», — предупредил заместитель генерального директора IATA Конрад Клиффорд.

Ранее в TikTok завирусилось видео с устроившей истерику в самолете агрессивной американкой. На кадрах видно, как женщина бродит по проходу и эмоционально интересуется у окружающих, почему ее просят покинуть самолет. По словам одной из пассажирок, женщина была «явно пьяна» и вела себя агрессивно по отношению к персоналу.

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    Марина Черняк
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