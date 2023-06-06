Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:40, 6 июня 2023Путешествия

Крики летевшей в Лас-Вегас женщины разозлили стюардесс и завирусились в TikTok

В TikTok завирусилось видео устроившей истерику в самолете агрессивной американки

Кадр: @amandagrasham

Агрессивная женщина на рейсе из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас накричала на стюардесс и пассажиров и была выведена из самолета до вылета. Инцидент сняла на видео одна из попутчиц авиадебоширки, ролик завирусился в TikTok, на него обратило внимание издание Newsflare.

На кадрах, заснятых Амандой Грэм (Amanda Grasham), видно, как женщина в красной куртке бродит по проходу и эмоционально интересуется у окружающих, почему ее просят покинуть самолет. По словам Грэм, которые приводит Newsflare, женщина в красном была «явно пьяна» и «вела себя агрессивно по отношению к персоналу».

На ролике слышно, как авиадебоширка кричит другим пассажирам: «Вы даже не можете сказать, что я сделала! Кого я обидела?» В ответ они просят разозлившуюся и устроившую истерику женщину успокоиться и занять свое место. В конце видео ее выводят из самолета трое полицейских. В итоге рейс из Калифорнии был задержан.

Ранее сообщалось, что летевший в Лондон самолет сменил курс из-за драки пассажира с бортпроводниками. Конфликт начался спустя три часа с момента взлета воздушного судна. Авиадебошир сцепился с несколькими членами экипажа, сбив с ног двух человек.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости
    Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела, идет затопление территорий. Чем это грозит?
    «Русские хакеры» украли интимные фото голливудских знаменитостей
    Вучич оценил вероятность использования сербских боеприпасов на Украине
    Опубликованы кадры Каховской ГЭС после ударов
    Юристы России и Украины встретятся в суде ООН впервые с начала СВО из-за MH17
    Глава Philip Morris призвал установить дату запрета на сигареты
    Черчесов рассказал о послании Нурмагомедова игрокам «Ференцвароша»
    Крупнейший пункт временного размещения в Белгороде прекратил работу
    Россия и Китай провели патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях
    Экоактивисты собрали десятки мешков мусора на озере в Казани
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.