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18:16, 10 апреля 2023Путешествия

Летевший в Лондон самолет сменил курс из-за драки пассажира с бортпроводниками

The Times of India: лайнер Air India экстренно сел в Нью-Дели из-за драки на борту

Фото: Clay Banks / Unsplash

Летевший из Нью-Дели в Лондон пассажирский лайнер резко сменил курс и вынужденно сел в столице Индии. Подробности публикует The Times of India.

Инцидент произошел с самолетом Boeing 787 авиакомпании Air India в понедельник, 10 апреля. Причиной экстренного приземления стала драка пассажира с членами летного состава. Уточняется, что конфликт между мужчиной и бортпроводниками начался спустя три часа с момента взлета воздушного судна. Авиадебошир сцепился с несколькими членами экипажа, сбив с ног двух бортпроводников.

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После приземления в столичном аэропорту имени Индиры Ганди лайнер встретили сотрудники транспортной полиции, которые задержали правонарушителя. «Также было подано заявление в полицию. Безопасность и защищенность всех находящихся на борту людей важны для компании Air India. Сейчас мы оказываем всестороннюю поддержку пострадавшим бортпроводникам», — рассказали в пресс-службе перевозчика.

Ранее в марте летевшие в ОАЭ россияне устроили драку на борту самолета и попали на видео. Инцидент произошел на рейсе ЕкатеринбургДубай авиакомпании Fly Dubai. На опубликованных кадрах видно, как один из пассажиров начинает избивать и оскорблять попутчика, пока тот сидит в кресле.

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Валентина Процкова
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