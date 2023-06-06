Байдена проинформировали о ситуации вокруг удара по Каховской ГЭС

Кирби: Байден проинформирован о ситуации вокруг удара по Каховской ГЭС

Президент США Джо Байден проинформирован о ситуации вокруг удара по Каховской ГЭС. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

«Президента, безусловно, проинформировали о данных событиях сегодня утром», — сказал Кирби в ходе брифинга во вторник. При этом он отказался раскрыть журналистам дополнительную информацию о реакции американского лидера.