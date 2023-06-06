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13:33, 6 июня 2023Россия

Володин заявил о рухнувшем плане «Барбаросса-2»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что план «Барбаросса-2» ВСУ рухнул

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

План «Барбаросса-2» Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнул. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин.

Так спикер ГД отреагировал на сообщения украинских СМИ и российских военных корреспондентов о боевых действиях в зоне спецоперации, которые в Киеве назвали контрнаступлением. По сообщению Володина, в результате попытки контрнаступления ВСУ не имели успеха, но при этом понесли огромные потери в живой силе и технике.

«Успехов нет. Цели и задачи не достигаются, потери огромные», — написал политик в своем блоге.

Он подчеркнул, что США и Евросоюз поощряли и готовили Украину к контрнаступлению, а также к совершению терактов и диверсий.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что ВСУ уже перешли в контрнаступление. Она сообщила о попытках ведения наступательных действий на нескольких направлениях фронта и добавила, что их эпицентром станет направление Бахмута (украинское название Артемовска). В свою очередь, Минобороны России рассказало о срыве попытки ВСУ провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

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