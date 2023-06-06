Минобороны опровергло оставление Берховки и показало видео оттуда
Минобороны России опровергло оставление Берховки и показало видео из населенного пункта
Министерство обороны опровергло данные о том, что российские войска оставили Берховку и показало видео оттуда. Соответствующие кадры оборонное ведомство предоставило журналистам во вторник, 6 июня.
Там отметили, что населенный пункт, расположенный в районе Артемовска, находится полностью под контролем Вооруженных сил России.
«Атака боевиков ВСУ успешно отражена российскими подразделениями. Вклинение в оборону не допущено. Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности», — говорится в заявлении Минобороны.
О том, что российские войска взяли под контроль село Берховка под Артемовском, стало известно 24 февраля 2023 года.