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03:18, 6 июня 2023Путешествия

США заблокировали полеты турецкой авиакомпании в Россию на Boeing 737 MAX

«Известия»: США заблокировали полеты турецкой авиакомпании в Россию на Boeing 737 MAX

Фото: Unsplash.com

США заблокировали полеты турецкой авиакомпании Southwind в Россию на американских самолетах Boeing 737 MAX, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники среди российских перевозчиков.

Отмечается, что после этого перевозчик обратился к российским компаниям с просьбой перевезти его пассажиров с уже купленными билетами.

В статье также говорится, что Соединенные Штаты не могут напрямую запретить полеты Southwind в Россию, однако имеют возможность оказать давление угрозой внести самолеты в санкционный список, что заблокирует возможности их обслуживания за границей.

Генеральный директор Pegas Touristik, которая, по информации источников, аффилирована с турецким перевозчиком, Анна Подгорная пояснила, что проданных туров сложившаяся ситуация не коснется, полеты могут осуществляться другими авиакомпаниями на других самолетах.

Она добавила, что не располагает какими-либо официальными документами относительно запрета полетов Southwind.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в США задержали двух россиян по подозрению в причастности к поставкам запчастей и помощи российским авиакомпаниям в обходе санкций.

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    Марина Совина
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