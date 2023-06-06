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11:24, 6 июня 2023Ценности

54-летняя Светлана Бондарчук поделилась фото в бикини

54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук показала подтянутую фигуру в бикини

Фото: @a030aa

Российская телеведущая и журналистка Светлана Бондарчук поделилась фото в бикини. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом кадре 54-летняя знаменитость позирует перед камерой в бюстгальтере от бикини, чашки которого соединены блестящей вставкой. При этом она приподняла руки и закинула их за голову, демонстрируя свою подтянутую фигуру. Ее образ дополняет колье с массивным камнем.

В апреле Светлана Бондарчук рассказала о комплексе, который имела в юности из-за нестандартного внешнего вида. Знаменитость призналась, что долгое время не принимала свою фигуру. По словам женщины, в школьные годы из-за чрезмерной стройности незнакомцы обзывали ее дрищом. В то же время она заявила, что незаметно для себя со временем приняла свою внешность. «Я поняла, что я такая, какая есть. Я не могу нравиться всем. У меня нет иллюзии, что я королева красоты», — объяснила она.

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    Карина Черных
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