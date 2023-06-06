Известный комик назвал работу в Comedy Club Production скучной

Комик Филипп Воронин назвал скучной работу в Comedy Club Production

Известный российский стендап-комик Филипп Воронин рассказал о работе автором в Comedy Club Production. В интервью YouTube-каналу «ГАС» он назвал эту работу скучной и отметил, что считает ее скорее ремеслом, нежели творчеством.

«На самом деле скучнейшая работа. Приезжаешь, сидишь в кабинете по два-три человека, включен компьютер, один человек записывает, другие накидывают шутки, и это все выстраивается в какие-то номера, сценки, скетчи и так далее», — объяснил юморист.

Он также указал, что деятельность в Comedy Club Production кажется ему не «творческой работой мечты» в ее стереотипном понимании, а скорее ремеслом, требующим навыков. «Я даже кому-то скидывал фотку с читки, у нас читка есть, где читаешь номера. Мне друзья белгородские написали: "Похоже на планерку на заводе". Я говорю: "Честно? Очень"», — поделился комик.

Ранее Воронин рассказал об опыте игры в КВН и описал доход от проекта словами «ты ничего не зарабатываешь». Вместе с тем он заявил, что «Клуб веселых и находчивых» предоставляет участникам большие возможности.

Comedy Club Production — продюсерская компания, производящая в том числе телевизионные проекты. В их числе шоу Comedy Club, «Открытый микрофон», «Однажды в России», «Женский Stand Up», «Музыкальная интуиция» и не только.