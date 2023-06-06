Бритни Спирс станцевала в трусах на камеру

Поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала в кроп-топе и трусах на камеру

Американская певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость станцевала на камеру в оранжевом кроп-топе с длинным рукавом и трусах розового цвета. При этом в качестве обуви поп-исполнительница выбрала белые сапоги на небольшом каблуке, а волосы распустила. В то же время на размещенных кадрах видно, что от макияжа и аксессуаров Спирс отказалась.

Певица отключила возможность комментировать пост, который набрал более трех миллионов просмотров.

В феврале Бритни Спирс примерила для ролика мини-платье с глубоким декольте, передняя часть которого украшена бриллиантами и другими крупными камнями. По словам поп-исполнительницы, она самостоятельно сшила вещь, заранее купив материалы за 170 долларов (13,7 тысячи рублей). «Ладно, это не Versace, но я сделала это сама», — рассказала звезда.