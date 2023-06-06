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02:53, 6 июня 2023Мир

В Австралии допустили передачу ВСУ броневиков с неисправными тормозами

SMH: Австралия собирается передать Киеву броневики Hawkei с неисправными тормозами
СюжетМинобороны:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Австралия собирается предоставить Украине бронированные машины Hawkei с неисправными тормозами в рамках предстоящего пакета военной помощи. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Sydney Morning Herald (SMH).

О новом пакете помощи Киеву должны объявить к саммиту НАТО в Вильнюсе, который должен пройти 11-12 июля, допустил автор. «Договоренность была достигнута, но соглашение еще не было обработано через официальные системы Канберры», — указал он.

Источник рассказал, что командование австралийской армии было против передачи Hawkei из-за неисправности тормозов и необходимости снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) большим количеством запчастей. По данным журналистов, Минобороны Украины заявило, что проблемы с тормозами их не волнуют. В ведомстве указали, что бронемашины стали «новой влюбленностью» украинских военных.

Ранее стало известно, что Австралия может передать Украине 41 списанный истребитель F/A 18-Hornet.

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    Марина Совина
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