Названы сроки исчезновения морского льда в Арктике

Nature Communication: лед в Арктике исчезнет в осенние месяцы к 2050 году

Международная группа климатологов под руководством ученых из Пхоханского университета науки и технологий в Южной Корее пришла к выводу, что Арктика будет полностью свободной ото льда в осенние месяцы к середине века даже при сценарии с низкими выбросами парниковых газов. Ранее считалось, что сезонное исчезновение морского льда возможно только при средних и высоких выбросах. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communication.

В течение последних десятилетий площадь морского льда быстро сокращалась, причем наиболее резкое снижение началось с 2000 года. Согласно шестому оценочному отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), в сентябрьские месяцы Северный Ледовитый океан станет практически свободным от морского льда к 2081-2100 году только в сценариях SSP2-4.5, SSP3-7.0 и SSP5-8.5.

Сценарий SSP2-4.5 предусматривает, что к 2050 году уровень выбросов парниковых газов будет сохраняться на текущем уровне, после чего начнет снижаться, но к 2100 году не успеет достигнуть нуля. Согласно SSP3-7.0, к 2100 году выбросы только удвоятся, а SSP5-8.5 является самым пессимистичным: выбросы парниковых газов утроятся к 2075 году. Средние глобальные температуры повысятся выше доиндустриальных на 2,7, 3,6 и 4,4 градуса Цельсия соответственно.

Пятая редакция проекта по сравнению совмещенных моделей (CMIP), целью которого является приведение в единое соответствие используемых моделей климата, значительно недооценивала наблюдаемую тенденцию сокращения морского льда в Арктике. В настоящее время учеными используется более точное шестое поколение совмещенных климатических моделей (CMIP6). В новом исследовании климатологи применили CMIP6 для моделирования ситуации в Арктике в будущем, а также проанализировали спутниковые данные за 1979-2019 годы.

Оказалось, что даже CMIP6 в среднем недооценивают фактическое сокращение площади арктического морского льда за период спутниковых наблюдений. Чтобы сделать прогноз более точным, ученые сделали поправки в модели, усиливая чувствительность морского льда к выбросам парниковых газов. В этом случае модели воспроизводили наблюдаемую картину, однако при этом ухудшали прогноз, сделанный МГЭИК. Арктика оказывалась свободной ото льда в сентябре при всех рассмотренных сценариях, в том числе тех, что предусматривают сокращение выбросов до нуля к 2050-2075 годам.