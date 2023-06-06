Дерматолог рассказала о связи между умыванием холодной водой и прыщами

Дерматолог Чайкина: умывание холодной водой не сужает поры и не избавляет от прыщей

Врач-дерматолог Светлана Чайкина развеяла распространенные мифы об умывании холодной водой. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

По словам Чайкиной, вопреки распространенному мнению, холодная вода не сужает поры. «Холодная вода может в моменте сделать поры немного уже, чем обычно, из-за стремления организма к гомеостазу (постоянству внутренней среды), в том числе температурному, но длительно получить эффект сужения пор кожи из-за использования холодной воды не получится», — рассказала она.

Кроме того, продолжила врач, умывание холодной водой не избавляет от прыщей. По ее мнению, неровности на коже появляются из-за комплекса причин, большинство из которых являются «внутренними»: то есть кожа отвечает таким образом на проблемы в органах или обменных процессах. «Внешний правильный уход за кожей с акне тоже важен, не стоит им пренебрегать, если вы хотите избавиться от прыщей. Понятно, что решить такой большой спектр внутренних и внешних причин акне невозможно за счет холодной воды», — заключила врач.

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