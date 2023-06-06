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13:59, 6 июня 2023Из жизни

Пропавшая собака пять недель выживала в горах в одиночестве и вернулась домой

New York Post: турист в США нашел в горах пропавшую пять недель назад собаку

Кадр: FOX31 Denver

Турист в американском штате Колорадо спас собаку, которая сбежала из дома и пять недель в одиночестве выживала в горах. Об этом сообщает New York Post.

Девятилетняя шетландская овчарка по кличке Райли убежала со двора хозяина, перепрыгнув через забор с высокого сугроба, и назад не вернулась. Владелец животного Майк Кругман безуспешно попытался разыскать пса самостоятельно, и в итоге обратился в местную службу поиска пропавших домашних животных. Через пять недель и один день после исчезновения хозяин получил звонок из приюта с известием, что пса нашли.

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Оказалось, что примерно через месяц после исчезновения пса некий Зак Хакетт был в походе в Скалистые горы и услышал вдалеке слабый лай. Он пошел на звук и обнаружил изможденного и голодного Райли. Мужчина завернул собаку в ветровку и начал спускаться с горы вместе с ней. Спуск занял около двух часов.

За время отсутствия пес преодолел по меньшей мере шесть с половиной километров, поднявшись с высоты 2,5 тысячи метров до 3,7 тысячи метров над уровнем моря в Скалистых горах. Через несколько дней после спасения собака воссоединилась с владельцем.

Ранее сообщалось, что домашняя собака в американском штате Невада оказалась в дикой природе и более семи месяцев прожила со стаей койотов, питаясь камнями в голодные времена. Предположительно, она когда-то была домашней собакой, которую бросил владелец.

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    Алиса Дмитриева
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