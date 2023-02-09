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19:41, 9 февраля 2023Из жизни

Собака семь месяцев прожила с койотами и питалась камнями

UPI: домашняя собака семь месяцев прожила в дикой природе вместе со стаей койотов

Кадр: FOX5 Las Vegas / YouTube

Домашняя собака в американском штате Невада оказалась в дикой природе и более семи месяцев прожила со стаей койотов, питаясь камнями в голодные времена. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Сьюзан МакМюллен из команды по поимке животных Южной Невады рассказала, что в июле в регионе заметили белую собаку, которой дали кличку Призрак. Собака жила со стаей койотов и периодически попадала на записи с камер наблюдения на частных домах и установленных на тропах фотоловушек.

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Предположительно, Призрак когда-то был домашней собакой, которую бросил владелец. «Похоже, что он оказался на улице семь или восемь месяцев назад. Так или иначе, его приняла стая койотов», — сказала она.

Женщина и ее возлюбленный Тими Зондирос начали беспокоиться за безопасность Призрака после того, как он начал хромать. «Он просто бегал с ними и ел с ними, но затем начал хромать. Мы испугались, что койоты нападут на него», — отметила американка.

В конце концов Призрака удалось успешно поймать: он зашел в ловушку с приманкой. Собака оказалась очень дружелюбно настроенной к людям, и вскоре выяснилось, что у нее много проблем со здоровьем. У Призрака ушная и глазная инфекции, проблемы с кожей и перелом пальца на лапе, полученный в результате драк с другими животными. Палец придется ампутировать. Кроме того, пса необходимо стерилизовать.

«У него в желудке оказались камни. Вероятно, он ел их, когда голодал. Мы наблюдаем за ними и надеемся, что они выйдут, чтобы не пришлось проводить еще одну операцию», — пояснила МакМюллен. Женщина хочет, чтобы собака нашла новых любящих хозяев.

Ранее сообщалось, что домашний кот в Канаде пропал из палатки во время похода с хозяйкой и ее сыном, два месяца бродил по лесу и вернулся домой спустя 54 дня. Несмотря на почти два месяца, проведенные в дикой природе, он оказался полностью здоровым.

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Алиса Дмитриева
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