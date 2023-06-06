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05:00, 6 июня 2023Россия

Количество россиян с доходом выше среднего выросло почти на десять миллионов

FinExpertiza: количество россиян с доходом выше среднего выросло на 9,4 млн в 2022 году

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Количество россиян с доходом выше среднего выросло почти на десять миллионов человек в 2022 году, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Отмечается, что доля граждан с доходами от 45 тысяч рублей увеличилась на 9,4 миллиона человек до 53,1 миллиона по стране до 36,2 процента.

Наибольшее количество людей, зарабатывающих больше среднего, наблюдается в Чукотском автономном округе, минимальное – в республике Ингушетия.

Также сообщается, что в 2022 году доходы менее обеспеченных групп населения увеличивались быстрее, чем у более состоятельных, за счет повышенной индексации социальных выплат.

Эксперты отмечают, что увеличение доходов фиксируется в регионах, где требуются квалифицированные кадры. При одновременном росте стоимости жизни и дефиците сотрудников работодатели вынуждены поднимать заработную плату.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам 2022 года доля довольных своей зарплатой россиян выросла до 50,6 процента, хотя еще в 2020 году она составляла 44 процента.

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    Марина Совина
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