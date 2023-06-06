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16:27, 6 июня 2023Культура

Водитель скутера попал в больницу после ДТП с дочерью Пореченкова

Водитель скутера попал в больницу после ДТП с дочерью Михаила Пореченкова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Водитель скутера попал в больницу после ДТП с дочерью российского актера Михаила Пореченкова Марией. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным издания, пострадавшего после инцидента сначала осмотрели врачи, после чего его увезли в медицинское учреждение в Коммунарке. О том, в каком состоянии находится водитель скутера, неизвестно.

Ранее сообщалось, что происшествие случилось в деревне Толстопальцево на Центральной улице. Мария Пореченкова на автомобиле марки Mercedes столкнулась со скутером.

По предварительным данным, дочь актера не пострадала.

2 января стало известно, что голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» и звезда франшизы «Мстители» Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза, попал в ДТП. Позже актер рассказал, что сломал больше 30 костей.

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    Анастасия Астахова
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