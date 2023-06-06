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12:25, 6 июня 2023Россия

В Госдуме рассказали об ищущих способ вступить в тероборону россиянах

Депутат Кузнецов рассказал об ищущих способ вступить в территориальную оборону россиянах

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов рассказал о россиянах, которые ищут способ вступить в территориальную оборону. Его комментарий приводит агентство Ura.ru.

По мнению депутата, проработка данного вопроса важна из-за усиления атак на Белгородскую область.

«Верю, что нам нужна гражданская мобилизация и консолидация. Сейчас, собственно, я приехал в Воронежскую область и буду общаться с мужиками, которые хотят вступить в тероборону. Хочу узнать, на что они готовы, что им нужно и чего они хотят», — отметил Кузнецов.

Он добавил, что следует разобраться с форматом тренировок для желающих и с видами оружия, которые могут им потребоваться. Кроме того, по словам парламентария, необходимо наладить взаимосвязь между приграничными регионами и всей Россией для обеспечения безопасности государства.

Ранее эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что территориальные размеры России затрудняют ее защиту.

Он выразил уверенность, что президент страны Владимир Путин поручил найти технологическое и военно-техническое решение, чтобы улучшить ситуацию с обороной. По мнению Насонова, поставленную задачу удастся выполнить качественно и в короткие сроки.

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    Анна Щербакова
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