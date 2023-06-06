В России начали продавать бюджетный китайский электрокар

Autonews: в России начали продавать китайский электрокар Dongfeng E70

Китайский электрокар Dongfeng E70 начали продавать в России примерно по 2,8 миллиона рублей, сообщает Autonews.ru со ссылкой на данные крупного дилера. В стране производства цена на автомобиль колеблется от 142 тысяч до 154 тысяч юаней (1,62–1,75 миллиона рублей по текущему курсу).

В Китае автомобиль производят с 2019 года, а с 2022 года сборку модели начали и на заводе в Липецке. В России она получила название Evolute i-Pro и от прототипа отличается только логотипами.

Автомобиль оснащен парктрониками, климат-контролем, аудиосистемой с двумя динамиками, передними и боковыми подушками безопасности, антипробуксовочной системой и датчиком давления в шинах.

Силовая установка аналогична той, что используется на Evolute i-Pro, и состоит из одного электродвигателя на передней оси мощностью 150 лошадиных сил. Запас хода на одной зарядке составляет 400 километров, а максимум скорости ограничен электроникой 150 километрами в час.

Ранее сообщалось, что за год доля китайских брендов на российском авторынке выросла с 9 до 43 процентов. Стремительнее всего с апреля 2022 года по апрель 2023 года прибавил Chery, который вместо 3 процентов теперь занимает пятую часть всего рынка.