Около черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили загадочные нити

The Astrophysical Journal Letters: обнаружены радиальные нити в центре Млечного Пути

Международная группа астрофизиков обнаружила загадочные газовые филаменты в центре Млечного Пути, которые, возможно, возникли из-за оттока вещества из центральной сверхмассивной черной дыры. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Филаменты представляют собой тонкие и длинные нити из газа и пыли. Впервые эти структуры были обнаружены командой под руководством Фархада Юзефа-Заде (Farhad Yusef-Zadeh) из Северо-Западного университета, штат Иллинойс, в 1980-х годах. Они располагались вертикально вблизи Стрельца A* (Sgr A*) — компактного радиоисточника в центре Млечного Пути, представляющего собой сверхмассивную черную дыру. Теперь Юзеф-Заде сообщил об обнаружении нового типа филаментов, которые лежат горизонтально, расходясь от черной дыры радиально.

Наблюдения были проведены с помощью телескопа MeerKAT в Южно-Африканской радиоастрономической обсерватории. Для поиска новых филаментов среди окружающих структур астрономы использовали метод исключения фона и сглаживания шума на полученных радиотелескопом изображениях.

Хотя две популяции филаментов обладают сходными чертами, астрофизики предполагают, что они возникают по-разному. В то время как вертикальные нити протягиваются сквозь галактику на 150 световых лет, горизонтальные больше напоминают короткие черточки и точки длиной 5-10 световых лет. Кроме того, вертикальные филаменты имеют магнитное поле и движутся с релятивистскими скоростями, в то время как горизонтальные испускают термальное излучение, которое порождается в молекулярных облаках.

Ученые предполагают, что они могли возникнуть в результате оттока вещества из аккреционного диска вокруг сверхмассивной черной дыры. Этот отток выравнивал структуры из газа и пыли вдоль радиальных линий в плоскости галактики. Скорость истечения вещества для создания необходимого для выравнивания давления оценивается в десятитысячную массы Солнца в год. Исходя из этого возраст филаментов достигает около шести миллионов лет.