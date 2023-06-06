Премьер Грузии объяснил отсутствие рукопожатия с Зеленским на саммите в Молдавии

Премьер Грузии: на саммите в Молдавии не было очереди для пожатия руки Зеленскому

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил, почему он и президент Украины Владимир Зеленский не поздоровались на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе. Об этом он высказался, отвечая на вопросы журналистов, сообщает РИА Новости.

Глава грузинского правительства заявил, что не видит в этом ничего странного, указав на то, что с украинским лидером на саммите увиделась меньшая часть прибывших туда глав государств.

«Тут все очень просто. Когда смотрю на вас, журналистов, и то, что происходит в СМИ и в деградированной оппозиции, мне смешно. Не было ничего особенного. Там находились лидеры 45 стран, и, может, пять-шесть, возможно максимум 10, увиделись с Зеленским. Не было никакой очереди для пожатия руки Зеленскому», — пояснил премьер.

Отвечая на вопрос о том, что он лично сказал бы Зеленскому, Гарибашвили сказал, что «просто бы поздоровался и пожелал бы Украине завершения войны, территориальной целостности и мира».

Ранее премьер Грузии заявлял, что расширение НАТО и желание Киева присоединиться к альянсу стали одними из основных причин начала конфликта на Украине.