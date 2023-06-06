РБК: банк «Хоум Кредит» сменит название на Хоум Банк с 1 июля

С 1 июля 2023 года банк «Хоум Кредит» изменит название на Хоум Банк. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания объяснил, что ребрендинг необходим для того, чтобы не дублировать бренд своего бывшего акционера — чешской Home Credit B.V.

В кредитной организации подтвердили информацию о смене названия, отметив, что банк сохраняет свои фирменные цвета, а название теперь будет писаться кириллицей. Ребрендинг пройдет в несколько этапов. Сначала, уже в июле, обновятся сайт банка и мобильное приложение. На втором этапе, запланированном на четвертый квартал года, будут заменены вывески в отделениях и оклейка банкоматов, рассказал представитель банка.

Шешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit объявили об уходе из России в сентябре прошлого года. Тогда же была завершена сделка по продаже 100-процентной доли в российском Home Credit & Finance Bank (HCFB). Кредитная организация работала в России под брендом «Хоум Кредит» с 2002 года.