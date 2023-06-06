Прием гормональных таблеток увеличил риск гипертонии

Hypertension: гормональные таблетки увеличили риск гипертонии у женщин после 45

Канадские ученые из Университета Калгари обнаружили, что прием гормональных таблеток женщинами старше 45 лет увеличивает риск гипертонии сильнее, чем другие методы гормональной контрацепции (такие как трансдермальные или вагинальные препараты). Результаты исследования опубликованы в журнале Hypertension.

Известно, что после наступления менопаузы организм женщины вырабатывает меньше эстрогена и прогестерона, что может увеличить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), включая сердечную недостаточность. Для смягчения рисков и симптомов, а также в качестве средства контрацепции пациенткам часто назначаются гормональные препараты. Предыдущие работы показали, что гормонотерапия может снизить риск ССЗ у женщин моложе 60 лет в период менопаузы.

Теперь авторы решили проверить влияние разных видов гормональных препаратов на ССЗ. Для этого они изучили данные около 112 000 женщин в возрасте 45 лет и старше. Испытуемые как минимум шесть месяцев принимали гормонотерапию в период с 2008 по 2019 год тремя различными способами введения: оральным (через рот), трансдермальным (через кожу) и вагинально.

Анализ показал, что у женщин, принимавших пероральную терапию эстрогенами, риск развития высокого кровяного давления был на 14 процентов выше по сравнению с теми, кто принимал трансдермальный эстроген, и на 19 процентов выше вероятность появления гипертонии по сравнению с теми, кто использовал вагинальные методы. Наиболее выраженная корреляция наблюдалась среди женщин моложе 70 лет.