Назван самый востребованный контент в Рунете

Глава ИРИ Гореславский заявил, что сейчас в России востребован теплый контент

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский назвал контент, который сейчас наиболее востребован в российском сегменте интернета. Интересы отечественной аудитории он раскрыл в интервью РБК.

По словам Гореславского, в настоящее время в Рунете популярен так называемый теплый контент. ИРИ поддерживает подобного рода проекты, отметил он. Отмечается, что с 2021 года ИРИ проводит «Национальную премию интернет-контента», на которой награждаются качественно сделанные проекты, несущие в себе позитивной заряд для аудитории.

«И как раз много таких человечных, созидательных, просветительских историй поддержали. В соцмедиа, например, в топ-3 самых просматриваемых в 2022 году проектов ИРИ входит цикл видеороликов #невсеравно. Истории тех, кто живет активной жизнью, делает что-то хорошее», — заявил глава ИРИ.

Ранее Институт развития интернета подвел итоги конкурсного отбора на создание национального контента в цифровой среде. Поддержку получат 163 проекта на 10,3 миллиарда рублей.