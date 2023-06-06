Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:43, 6 июня 2023Интернет и СМИ

Назван самый востребованный контент в Рунете

Глава ИРИ Гореславский заявил, что сейчас в России востребован теплый контент

Фото: Thomas Lefebvre / Unsplash

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский назвал контент, который сейчас наиболее востребован в российском сегменте интернета. Интересы отечественной аудитории он раскрыл в интервью РБК.

По словам Гореславского, в настоящее время в Рунете популярен так называемый теплый контент. ИРИ поддерживает подобного рода проекты, отметил он. Отмечается, что с 2021 года ИРИ проводит «Национальную премию интернет-контента», на которой награждаются качественно сделанные проекты, несущие в себе позитивной заряд для аудитории.

«И как раз много таких человечных, созидательных, просветительских историй поддержали. В соцмедиа, например, в топ-3 самых просматриваемых в 2022 году проектов ИРИ входит цикл видеороликов #невсеравно. Истории тех, кто живет активной жизнью, делает что-то хорошее», — заявил глава ИРИ.

Ранее Институт развития интернета подвел итоги конкурсного отбора на создание национального контента в цифровой среде. Поддержку получат 163 проекта на 10,3 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Аксенов оценил угрозу для Крыма из-за разрушения Каховской ГЭС
    В России начнут наказывать за вождение после приема ряда лекарств
    ЕС отреагировал на атаку на Каховскую ГЭС
    Прокуратура обжаловала приговор Ройзману по делу о дискредитации армии
    Зеленский попытался найти виновных в ударе по Каховской ГЭС
    Выбрана самая красивая замужняя женщина России
    В России создали бюджетный аналог беспилотника «Ланцет»
    Экспортную монополию «Газпрома» захотели ограничить
    Сотрудники МВД нашли два килограмма героина в чемодане у уроженца Средней Азии
    Карпин назвал самый положительный момент завершившегося сезона РПЛ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.