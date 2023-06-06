Кендалл Дженнер показала тело в откровенном бикини

Модель Кендалл Дженнер показала тело в откровенном красном бикини

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер показала тело в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица разместила серию фото, на которых она позирует на кровати в бикини красного цвета. Видно, что низ бюстгальтера немного оголяет грудь знаменитости. Также телезвезда выбрала макияж в нюдовых тонах, а свои волосы распустила.

Поклонники восхитились внешним видом Дженнер, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 4 миллионов лайков. «Красивая», «Великолепная фигура», «Мечта каждого мужчины», «По снимкам чувствуется, какое лето будет жарким», «Превосходно смотришься в этом купальнике», — высказывались они.

Известно, что автором фотосессии выступила украинский фотограф Юлия Горбаченко, которая построила карьеру в США и сотрудничала с такими известными журналами, как Vogue, Harper's Bazaar и Elle.

Ранее Кендалл Дженнер поделилась кадрами в откровенном образе и подверглась критике в сети. Знаменитость позировала на борту яхты в мини-платье черного цвета люксового бренда David Koma. На размещенных кадрах видно, что декольте наряда выполнено из прозрачной ткани, а оголенную грудь манекенщицы прикрывают аппликации в виде красных цветков. Подписчики пристыдили кумира за чересчур, по их мнению, вульгарный наряд.