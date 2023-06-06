Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:35, 6 июня 2023Ценности

Кендалл Дженнер показала тело в откровенном бикини

Модель Кендалл Дженнер показала тело в откровенном красном бикини

Фото: @yuliagorbachenko

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер показала тело в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица разместила серию фото, на которых она позирует на кровати в бикини красного цвета. Видно, что низ бюстгальтера немного оголяет грудь знаменитости. Также телезвезда выбрала макияж в нюдовых тонах, а свои волосы распустила.

Поклонники восхитились внешним видом Дженнер, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 4 миллионов лайков. «Красивая», «Великолепная фигура», «Мечта каждого мужчины», «По снимкам чувствуется, какое лето будет жарким», «Превосходно смотришься в этом купальнике», — высказывались они.

Известно, что автором фотосессии выступила украинский фотограф Юлия Горбаченко, которая построила карьеру в США и сотрудничала с такими известными журналами, как Vogue, Harper's Bazaar и Elle.

Ранее Кендалл Дженнер поделилась кадрами в откровенном образе и подверглась критике в сети. Знаменитость позировала на борту яхты в мини-платье черного цвета люксового бренда David Koma. На размещенных кадрах видно, что декольте наряда выполнено из прозрачной ткани, а оголенную грудь манекенщицы прикрывают аппликации в виде красных цветков. Подписчики пристыдили кумира за чересчур, по их мнению, вульгарный наряд.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    Власти предупредили проживающее население у Каховской ГЭС о возможной эвакуации
    Опубликовано фото победительницы конкурса «Миссис Россия — 2023»
    Полиция начала поиск неизвестных за поджог релейных шкафов в Петербурге
    Двух участников российской банды арестовали за вымогательство денег у бизнесмена
    В российском городе 13 человек попали в больницу после заказа роллов
    Стало известно об ударах ВСУ по району Каховской ГЭС
    Активный образ жизни снизил риск диабета второго типа на 74 процента
    Опубликована карта возможного затопления при прорыве Каховской ГЭС
    Кендалл Дженнер показала тело в откровенном бикини
    Число погибших от отравления сидром в российском регионе возросло до 18
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.