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06:36, 6 июня 2023Мир

Военный союз Южной Кореи и США получил «ядерную основу»

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель сообщил, что военный союз с США получил «ядерную основу»
Юн Сок Ель

Юн Сок Ель. Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Военный союз Южной Кореи и США получил «ядерную основу», сообщил президент Республики Корея Юн Сок Ель (Yoon Suk Yeol). Об этом пишет Yonhap.

Как уточнил политик, благодаря Вашингтонской декларации альянс обновился до ядерного. Юн Сок Ель напомнил, что совместно с американским президентом Джо Байденом в апреле обнародовал этот документ. «Она значительно укрепила расширенное сдерживание, осуществляемое с помощью американских ядерных средств. Союз Республики Корея и США развился до альянса с ядерной основой», — уточнил он.

Глава Южной Кореи указал на совершенствование КНДР ракетно-ядерного потенциала. Он считает, что благодаря ядерному оружию армия Южной Кореи сможет защитить народ, «выстроив непробиваемую систему безопасности на основе союза с США».

Ранее в США заявили, что Южная Корея подтвердит свой безъядерный статус и приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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    Марина Совина
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