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11:35, 6 июня 2023Бывший СССР

В Кривом Роге начались проблемы с водоснабжением из-за удара по Каховской ГЭС

Мэр Кривого Рога Вилкул: в городе начались проблемы с водой после удара по Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

После удара по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Кривом Роге начались проблемы с водоснабжением, заявил мэр города Александр Вилкул. Его слова передает РИА Новости.

Он призвал жителей города прекратить панику и объяснил проблемы с водой резким увеличением ее забора.

«Забор воды за последние пять часов увеличился в два раза — все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно», — сообщил Вилкул.

Ранее администрация Новокаховского городского округа сообщила, что вода после разрушения Каховской ГЭС сойдет через два-три дня. Власти Новой Каховки утверждают, что ГЭС была повреждена в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В результате вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению.

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    Алевтина Запольская
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