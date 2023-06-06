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16:42, 6 июня 2023Бывший СССР

В Молдавии захотели совместить празднование Дня Победы и Дня поминовения

В правящей партии Молдавии захотели совместить празднование Дня Победы и Дня поминовения

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавские депутаты от правящей партии страны «Действие и солидарность» Евгений Синкевич и Наталья Давидович зарегистрировали дополнение к законопроекту, который бы провозглашал 8 мая Днем Победы и Днем поминовения погибших во Второй Мировой войне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Победа была общей, в которую жертвами и героизмом внесли свой вклад несколько народов, в том числе и молдаване», — сказал Синкевич, отметив, что никто не может брать на себя главную ответственность за победу в этой войне.

Ранее правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» предложила переименовать отмечаемый 9 мая День Победы. Кроме того, предлагается перенести его на 8 мая в соответствии с европейскими странами.

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    Алевтина Запольская
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