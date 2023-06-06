Назван самый выгодный месяц для отпуска летом

Экономист Fontvielle Спинка заявил о праве получить больше отпускных за отдых в августе

Экономист, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК «Fontvielle» Руслан Спинка рассказал, в какой из летних месяцев можно получить наибольшие отпускные. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Спинка назвал самый выгодный месяц для отпуска летом и сообщил о праве получить больше отпускных за отдых в августе. При этом в июне россияне могут добавить себе еще один день без работы благодаря выходному 12 июня.

«Но поскольку речь идет о лете, то в текущем году месяцем с наибольшим количеством рабочих дней является август. В нем 23 дня по сравнению с новогодними 17», — заявил он.

Эксперт добавил, что размер отпускных можно рассчитать, умножив средний дневной заработок на число дней отдыха по календарю. Чтобы узнать примерную стоимость рабочего дня, следует разделить зарплату на 29,3 — среднее количество дней в месяце.

Ранее стали известны планы россиян на летний отпуск. 65 процентов граждан планируют отдых внутри страны, выяснили эксперты сервиса бронирования средств размещения «Отелло» и геосервиса 2ГИС.