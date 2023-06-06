Жена Пореченкова опровергла информацию о ДТП с участием дочери

Жена актера Михаила Пореченкова Ольга опровергла информацию о ДТП с участием дочери

Жена российского актера Михаила Пореченкова Ольга опровергла информацию о ДТП с участием дочери Марии, назвав ее «чушью». Об этом она рассказала телеканалу «360».

Ольга Пореченкова заявила, что на данный момент находится с дочерью в машине, и они направляются в Москву из области. «Она со мной в машине едет. У вас ошибочная информация», — сказала она.

Ранее сообщалось, что авария с участием дочери актера произошла в деревне Толстопальцево на Центральной улице. Мария Пореченкова на автомобиле марки Mercedes столкнулась со скутером.