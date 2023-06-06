ВСУ обстреляли белгородское село из танков Т-72 и «Градов»

Mash: ВСУ обстреляли белгородское село Новая Таволжанка из танков Т-72 и «Градов»

Вооруженные сил Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области из танков Т-72 и «Градов». Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации издания, в течение дня по Новой Таволжанке выпустили десятки артиллерийских и танковых осколочно-фугасных снарядов 125-миллиметрового калибра.

Предположительно, атака велась из села Огурцово Харьковской области с расстояния четыре километра от российской границы. В результате происшествия никто не пострадал.

Как пишет Mash, обстрел случился 4 июня после вылазки в Новую Таволжанку диверсионно-разведывательной группы.

6 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об отсутствии противника в регионе.

Он отметил, что власти пытаются максимально довести информацию до жителей. Особо Гладков подчеркнул, что в Новой Таволжанке ВСУ нет.