ВСУ обстреляли белгородское село из танков Т-72 и «Градов»
Вооруженные сил Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области из танков Т-72 и «Градов». Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
По информации издания, в течение дня по Новой Таволжанке выпустили десятки артиллерийских и танковых осколочно-фугасных снарядов 125-миллиметрового калибра.
Предположительно, атака велась из села Огурцово Харьковской области с расстояния четыре километра от российской границы. В результате происшествия никто не пострадал.
Как пишет Mash, обстрел случился 4 июня после вылазки в Новую Таволжанку диверсионно-разведывательной группы.
6 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об отсутствии противника в регионе.
Он отметил, что власти пытаются максимально довести информацию до жителей. Особо Гладков подчеркнул, что в Новой Таволжанке ВСУ нет.