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16:09, 6 июня 2023Россия

ВСУ обстреляли белгородское село из танков Т-72 и «Градов»

Mash: ВСУ обстреляли белгородское село Новая Таволжанка из танков Т-72 и «Градов»

Фото: Telegram-канал Mash

Вооруженные сил Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области из танков Т-72 и «Градов». Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации издания, в течение дня по Новой Таволжанке выпустили десятки артиллерийских и танковых осколочно-фугасных снарядов 125-миллиметрового калибра.

Предположительно, атака велась из села Огурцово Харьковской области с расстояния четыре километра от российской границы. В результате происшествия никто не пострадал.

Как пишет Mash, обстрел случился 4 июня после вылазки в Новую Таволжанку диверсионно-разведывательной группы.

6 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об отсутствии противника в регионе.

Он отметил, что власти пытаются максимально довести информацию до жителей. Особо Гладков подчеркнул, что в Новой Таволжанке ВСУ нет.

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    Анна Щербакова
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