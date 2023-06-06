Гладков заявил об отсутствии противника на территории Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков заявил об отсутствии противника в регионе

На данный момент противника на территории Белгородской области нет. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Часто задается вопрос о том, есть ли сейчас противник на территории Белгородской области. (...) Сегодня противника на территории Белгородской области нет», — пояснил он.

Гладков также отметил, что власти пытаются максимально довести информацию до жителях. Помимо того, он подчеркнул, что в Новой Таволжанке войск противника также нет.

Ранее региональный оперштаб опроверг информацию о нахождении нескольких украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории Белгородской области.

4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские диверсанты атаковали приграничное село Новая Таволжанка. В свою очередь, в Минобороны заявили, что противник попытался переправиться через реку в районе населенного пункта, но был рассеян ударами российской артиллерии.