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14:17, 6 июня 2023Россия

Гладков заявил об отсутствии противника на территории Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков заявил об отсутствии противника в регионе

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

На данный момент противника на территории Белгородской области нет. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Часто задается вопрос о том, есть ли сейчас противник на территории Белгородской области. (...) Сегодня противника на территории Белгородской области нет», — пояснил он.

Гладков также отметил, что власти пытаются максимально довести информацию до жителях. Помимо того, он подчеркнул, что в Новой Таволжанке войск противника также нет.

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Ранее региональный оперштаб опроверг информацию о нахождении нескольких украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории Белгородской области.

4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские диверсанты атаковали приграничное село Новая Таволжанка. В свою очередь, в Минобороны заявили, что противник попытался переправиться через реку в районе населенного пункта, но был рассеян ударами российской артиллерии.

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    Никита Абрамов
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