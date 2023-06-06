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12:50, 6 июня 2023Россия

В Белгородской области опровергли информацию о вторжении украинских диверсантов

Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о нахождении в регионе украинских ДРГ

Фото: Алексей Гавриш / ТАСС

Информация о нахождении нескольких украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории Белгородской области не соответствует действительности. Сообщения о вторжении бойцов противника опроверг региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Как стало известно, жителям Белгородской области все чаще стали поступать звонки от якобы сотрудников МВД, которые говорят, что жители региона могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются полицейских машинах и одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках.

«Представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств», — подчеркнули в оперштабе, призвав россиян быть внимательнее и доверять только официальным источникам.

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