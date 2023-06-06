Порномодель рассказала о трудностях профессии

Заработавшая состояние на эротических видео девушка опровергла миф о «легких деньгах»

Порномодель из Австралии, заработавшая состояние на создании эротического контента, пожаловалась на трудности профессии и опровергла миф о том, что это «легкие деньги». Об своем опыте она рассказала Business lnsider.

Популярная модель Лора Люкс, которая зарабатывает около 30 тысяч долларов в месяц, снимая видео для взрослых на платформе OnlyFans, рассказала журналистам, что «труд онлайн-секс-работницы считается легким способом делать деньги, но это не так». Девушка считает, что истории о том, как женщины бросают обычную работу, делают пару провокационных фотографий и внезапно богатеют, не совсем соответствуют действительности.

Модель рассказала, что часть ее успеха заключается в том, что до создания онлайн-контента на тематических платформах она работала стриптизершей, а затем в качестве хобби публиковала фото и видео на MySpace, где у нее набралось достаточно много подписчиков. Лишь в 2018 году она начала зарабатывать на жизнь созданием эротического контента, когда индустрия только набирала популярность.

Сейчас рынок перенасыщен предложением, и причина моего успеха в том, что даже в начале карьеры у меня были подписчики из MySpace, других популярных соцсетей и Patreon. Я начинала не с чистого листа Лора Люкс порномодель

К тому же, по словам Люкс, создание эротического контента — это нелегкий труд, который занимает у нее около восьми часов в день. Она постоянно проверяет почту и личные сообщения, занимается планированием, организационными и финансовыми вопросами.

Обычно она начинает день с публикации фотографии, а затем общается с теми, кто реагирует на нее. Общение с подписчиками занимает существенную часть ее рабочего дня, учитывая, что у Люкс больше двух миллионов подписчиков в соцсетях. Затем она занимается съемками или редактированием отснятого материала.

Люкс призвала девушек, желающих построить карьеру на съемках видео для взрослых, реалистично оценивать риски этого выбора. Она напомнила, что все, что попадает в интернет, никогда из него не исчезает. К тому же нужно быть очень активной в соцсетях, а это значит, что незнакомые люди будут писать о вас очень неприятные вещи.

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Ранее популярная порномодель из Германии рассказала о своих сексуальных предпочтениях и необычном требовании к партнеру. Она сообщила, что готова вступить в отношения только с мужчиной, который будет готов заниматься с ней сексом как минимум дважды в день.