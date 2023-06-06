В ООН заявили об отставании человечества

В ООН заявили, что человечество отстает в решении вопроса изменения климата

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК) Саймон Стил заявил, что человечество отстает в своих действиях в рамках решения глобальной проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

Политик выступил на конференции в Бонне, где собрались представители почти 200 стран, чтобы скорректировать курс по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия. По словам Стила, человечество находится в переломном моменте, поэтому странам нужно найти точки соприкосновения для решения вопроса.

«Изменение климата ускоряется, и мы отстаем в своих действиях по его сдерживанию. Вспомните наилучшую доступную науку, которая не говорит, кто и что должен делать или кто за что отвечает. Наука говорит нам, где мы находимся, и предоставляет необходимый масштаб реагирования», — отметил исполнительный секретарь.

Ранее эксперты ООН заявили, что 88 процентов целей и задач по устойчивому развитию страны мира не смогут выполнить в срок — к 2030 году. По данным специалистов, только в 12 процентах целей и задач государства показали достаточный прогресс. В 50 процентах случаев усилия оказались слабыми или недостаточными.